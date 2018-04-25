Г. Киркилас рассчитывает на 12 мандатов для социал-трудовиков в сейме

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Председатель Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) Гедиминас Киркилас надеется, что после выборов у социал-трудовиков в сейме нового созыва будет 12 мандатов.

«Думаю, что заградительный барьер голосов на выборах мы пройдем, у нас будет пара выбранных в округе уже в первом туре, и мы надеемся, что каких-то семь мандатов будет в общей сложности во втором туре. Если и пять по списку победят, то мы рассчитываем на фракцию из 12 членов сейма», — сказал он журналистам, когда во вторник пришел проголосовать досрочно в самоуправлении Вильнюса.

По словам лидера социал-трудовиков, партия будет готова работать в сейме с нынешними партнерами по коалиции — «аграриями» и Избирательной акцией поляков Литвы — Союзом христианских семей»,

«Прежде всего мы ориентируемся на нынешнюю правящую коалицию, которая, на мой взгляд, работала успешно. Если будут желающие расшириться, я возражать не стану (…). Переговоры будут проводиться заново, они будут трудными. Думаю, что они будут труднее, чем в 2016 году», — добавила она.

Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября, с понедельника по четверг проводится досрочное голосование.