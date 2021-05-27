Г. Ландсбергис: А. Лукашенко стремится помочь В. Путину аннексировать Беларусь

Руководитель литовского внешнеполитического ведомства выступил перед журналистами накануне неформальной встречи главы МИД ЕС в председательствующей в блоке Португалии. На этой встрече будет обсуждаться ответ блока на принудительную посадку в Минске самолета и задержание активиста-оппозиционера Романа Протасевича.

Глава МИД Литвы также не сомневается в том, что «Россия знала, что происходит в Минске», хотя заявила, что не имеет информации, подтверждающей это.

Он напомнил о том, что Запад не признает Лукашенко в качестве легитимного президента.

«Ведь сейчас он стремиться изменить Конституцию, чтобы потенциально создать одну страну из Беларуси и России. Поэтому, какое слово вы бы использовали? Если это произойдет, нелегитимный президент объединит два государства, подпишет Конституцию, и это, по моему мнению, будет Крым, только в большем масштабе», – добавил Г. Ландсбергис.