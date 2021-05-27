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Г. Ландсбергис: А. Лукашенко стремится помочь В. Путину аннексировать Беларусь

Photo: europarl.europa.eu

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко стремиться помочь президенту России Владимиру Путину аннексировать Беларусь. 

«Мы знаем, что происходит в Беларуси. На самом деле, Лукашенко играет с Путиным и помогает Путину аннексировать страну. Поэтому мы могли бы направить сигналы России о том, что Европа не будет мириться с аннексией», – заявил глава МИД Литвы журналистам в Лиссабоне.

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Руководитель литовского внешнеполитического ведомства выступил перед журналистами накануне неформальной встречи главы МИД ЕС в председательствующей в блоке Португалии. На этой встрече будет обсуждаться ответ блока на принудительную посадку в Минске самолета и задержание активиста-оппозиционера Романа Протасевича. 

Глава МИД Литвы также  не сомневается в том, что «Россия знала, что происходит в Минске», хотя заявила, что не имеет информации, подтверждающей это.

Он напомнил о том, что Запад не признает Лукашенко в качестве легитимного президента. 

«Ведь сейчас он стремиться изменить Конституцию, чтобы потенциально создать одну страну из Беларуси и России. Поэтому, какое слово вы бы использовали? Если это произойдет, нелегитимный президент объединит два государства, подпишет Конституцию, и это, по моему мнению, будет Крым, только в большем масштабе», – добавил Г. Ландсбергис.

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