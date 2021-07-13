Г. Ландсбергис: члены ЕС склоны одобрить санкции Беларуси в связи с миграционным кризисом

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Члены Евросоюза склоны одобрить дополнительные санкции Беларуси за поощрение миграционного кризиса в Литве, заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

«Вокруг стола действительно звучали солидарные голоса – от севера до юга. Нас действительно услышали, европейские партнеры нас поддерживают», – заявил министр BNS в понедельник после заседания министров иностранных дел ЕС.

Г. Ландсбергис предложил коллегам три варианта: ввести пятый пакет санкций, который бы охватывал как лиц, так и компании, секторные санкции или санкции в отношении конкретных компаний, которые организуют потоки мигрантов.

«Эти компании не обязательно находятся в Беларуси, нужно смотреть, кто участвует в поощрении этих процессов. Пока я бы не хотел называть конкретные компании, поскольку у меня нет подробной информации, но с помощью ЕС мы можем узнать такую информацию и применить меры ЕС», – сказал министр.

По словам Г. Ландсбергиса нынешний способ прибытия мигрантов отличается от того, который наблюдался в середине прошлого десятилетия, когда просители убежища прибывали с Ближнего Востока в Грецию через Средиземное море.

«Раньше беженцев организовывали те люди, которых мы называем пиратами. Беженцы плыли на надувных лодках, сбегая от смерти, войны, голода или других несчастий. Сейчас это делают, организуют существующие компании. Есть авиакомпании, турагентства, отдельные агентства перевозки. Иначе говоря, их можно выявить, у них есть номера счетов, они платят зарплаты», – добавил он.

Литва изложит все эти предложения ведомствам ЕС в позиционном документе, а позднее его подробно обсудят страны-члены.

Кроме того, министр иностранных дел акцентировал необходимость соглашения на уровне ЕС о реадмиссии незаконных мигрантов в страны происхождения, например – в Ирак. По его словам, сейчас блок рассматривает возможность невыдачи иракцам шенгенских виз.

«Если Ирак услышит просьбу ЕС и Литвы об участии в программе возвращения, тогда можно будет искать определенные уступки в тех решениях, которые почти приняты. Такие рычаги существуют, у Евросоюза они есть», – пояснил Г. Ландсбергис.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1716 мигрантов – в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси по причине санкций ЕС.