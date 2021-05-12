Г. Ландсбергис: есть поводы поднять отношения Литвы и Италии на более высокий уровень

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30-летие восстановления дипломатических отношений между Литвой и Италией, а также 100-летие признания Италией независимости Литвы — прекрасная возможность поднять межгосударственные отношения на более высокий уровень, обменяться визитами на высоком уровне, говорит литовский министр иностранных дел.

Габриэлюс Ландсбергис видит большие возможности для Литвы и Италии сотрудничать в областях обновляющейся энергетики, биотехнологий, наук о жизни.

«В этом году мы отмечаем 30-летие восстановления дипотношений между Литвой и Италией, в следующем году будем отмечать 100 лет, как Италия признала независимость Литвы. Эти поводы — прекрасная возможность поднять наши отношения на более высокий уровень, обменяться визитами на высоком уровне», — сказал для пресс-релиза Г. Ландсбергис, который находится с официальным визитом в Италии.

«Мы видим огромный потенциал для развития экономического сотрудничества, особенно в таких областях, как обновляющаяся энергетика, биотехнологии и науки о жизни», — добавил министр в Риме после встречи с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

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Г. Ландсбергис и Л. Ди Майо пришли к единому мнению, что вызовы, которые встают и перед Южной Европой, и перед Восточной Европой — это общие вызовы для Евросоюза (ЕС).

«Мы заинтересованы в большей вовлеченности Италии в решение вопросов, связанных с «Восточным партнерством», однако вместе с этим мы готовы решать проблемы, с которыми сталкиваются страны Южной Европы — миграция, обеспечение безопасности в регионе Средиземного моря и другие», — говорит глава литовской дипломатии.

Помимо того, министры выразили обеспокоенность в связи с проводимой Россией политикой и постоянным ухудшением ситуации с правами человека в этой стране, а также отметили, что важно продолжать укрепление отношений со странами «Восточного партнерства». При обсуждении ситуации в Беларуси было подчеркнуто значение поддержки гражданскому обществу.