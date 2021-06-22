Г. Ландсбергис: есть вероятность, что санкции Минску подействуют и на Литву

«Есть такая вероятность, что затронет Литву (…) Однако на этой неделе юристы должны подготовить разъяснения к транзиту – по объему санкций. И тогда с их разъяснениями руководители (стран – BNS) утверждают», – сказал во вторник в интервью радиостанции LRT Г. Ландcбергис.

«Опять же, даже и такие некоторые мелкие детали еще до конца не определены», – добавил он.

Глава МИД не конкретизировал, какие сектора белорусского бизнеса затронет пакет санкций, однако подтвердил, что среди затронутых сфер будут и калийные удобрения, и нефть.

«Я бы не хотел спекулировать, поскольку список еще не завершен, он должен быть окончательно опубликован в четверг, на заседании Совета руководителей. По моим данным, есть семь секторов, которые сейчас вовлечены в секторный список санкций», – сказал Г. Ландсбергис.

Поскольку в понедельник главный координатор внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что блок может подготовить и пятый пакет санкций Беларуси, глава МИД считает, что это важный сигнал белорусскому режиму.

«Я думаю, что это очень важный сигнал (…) Одновременно направляется и месседж о том, что это (нынешний пакет санаций – BNS) не обязательно является концом, Евросоюз может пойти дальше и сильнее. Ведь все равно всегда оставляется определенное пространство для А. Лукашенко, режима, передумать, изменить свои действия: отпустить политзаключенных, не вести репрессии против оппозиции, в конце концов, провести свободные выборы», – сказал Г. Ландсбергис.

В данный момент в Литву из Беларуси идет поток незаконных мигрантов, в основном граждан Ирака, в связи с этим министр считает, что Литва могла бы получить помощь Евросоюза.

«У меня были поводы выразить позицию Литвы, прежде всего информируя коллег о том, какова ситуация Литвы, и заявив, что может прийти день, когда нам потребуется помощь как от партнеров, так и от ведомств Евросоюза (…) От коллег я услышал заверения в том, что помощь будет», – сказал Г. Ландсбергис.

В Брюсселе Г. Ландсбергис попросил иракского коллегу Фуада Хуссейна о помощи в возвращении нелегальных мигрантов, прибывших в Литву из Беларуси в страну происхождения.

Ранее Г. Ландсбергис заявлял BNS, что обсуждал с министром возможности делегирования Ираком консульского сотрудника в Литву, чтобы он помогал с установлением личностей приехавших в страну, однако не получивших убежища иракцев, занимался документами для их возвращения на родину.

Глава литовской дипломатии сказал, что также попросил принять сотрудника литовской пограничной службы в Багдадский аэропорт для улучшения контроля вылетающих в Минск иракцев.