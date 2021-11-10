Г. Ландсбергис: Францию заинтересовали предложения Литвы по санкциям Минску

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Во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, находящийся с визитом во Франции, представил предложения Литвы по дополнительным санкциям Европейского союза (ЕС) против Минска в связи с его вкладом в подстрекательство кризиса нелегальной миграции.

Г. Ландсбергис встретился в Париже с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Месседж заключался в том, что хорошими намерениями и резкими заявлениями мигрантов не остановить. Необходимо решить, какие действия можно предпринять. Конкретно мы обсуждали идею введения санкций в отношении белорусских аэропортов», — сказал глава литовской дипломатии BNS по телефону из Франции.

«Он сказал, что это очень интересная идея», — сказал Г. Ландсбергис о реакции коллеги.

ЕС начал обсуждение новых санкций против Беларуси, чтобы оказать давление на режим Александра Лукашенко, который обвиняется в организации нелегальной миграции в соседние страны.

Напряжение вновь накалилась с понедельника, когда несколько тысяч мигрантов прибыли на белорусскую границу с Польшей. Литовские власти опасаются, что аналогичная ситуация может повториться и у литовских границ.

По словам Г. Ландсбергиса, Литва предлагает Евросоюзу запретить коммерческие соглашения с белорусскими аэропортами.

По его словам, цель этого — помешать авиакомпаниям организовывать полеты в Беларусь из стран Ближнего Востока или Африки, граждане которых позже прибывают в Минск для незаконного пересечения границы ЕС.

«Европейский Союз до сих пор не водил санкции в отношении аэропортов, поэтому нам необходимо более подробно обсудить, как это будет выглядеть», — сказал Ландсбергис.

Он сказал, что также обсудил с главой французской дипломатии возможный призыв к России чтобы организовать гуманитарный коридор в Беларуси для возвращения мигрантов в страны их происхождения.

Ж.-Й. Ле Дриан готовится к встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на этой неделе.

«Ответственность за действия управляемого ими режима приходится и на них (Россию – BNS) », — сказал Ландсбергис.

Он также назвал заявление С. Лаврова о том, что ЕС должен заплатить Беларуси за то, чтобы та останавливала мигрантов, «провокацией и политическим троллингом».

В этом году из Беларуси в Литву нелегально попали более 4,2 тысячи мигрантов.

Г. Ландсбергис из зарубежной поездки возвращается раньше запланированного, так как в сейме должно пройти голосование по платным тестам для непривитых работников, на которое президент наложил вето. Правящие стремятся отклонить вето главы государства, для которого требуется не менее 71 голоса. Правящая коалиция имеет 74 голоса в Сейме.