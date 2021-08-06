Г. Ландсбергис: из Ирака в Минск прилетел пустой самолет за желающими вернуться

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что услышал от коллеги Фуада Хуссейна заверения, что из его страны в Минск в пятницу вылетел пустой борт для того, чтобы забрать желающих вернуться.
«По словам министра, это пустой самолет, чтобы забрать людей, которые просятся назад. Эту информацию нам подтвердили еще несколько источников», — сказал BNS глава литовской дипломатии.
Самолет национального авиаперевозчика Iraqi Airways совершил посадку в Минске около полудня.
По словам Г. Ландсбергиса, по неподтвержденным данным, желание вернуться изъявило около 300 иракцев.
Авиакомпания Iraqi Airways в четверг сообщила, что на неделю приостанавливает полеты в Минск. Г. Ландсбергис сказал, что получил заверение, что полеты приостановлены на десять дней.
Он передал Ф. Хуссейну просьбу, чтобы полеты из Ирака в Минск не были возобновлены вовсе.
Г. Ландсбергис также сказал, что не получил информации, пришлет ли Ирак еще самолеты в Минск за соотечественниками.
«Далее мы с министром договорились, что мы из МИД с другими ведомствами будем фиксировать людей, которые хотят вернуться. Мы уже попросили документы у части людей из Ирака, я попросил, чтобы они были предоставлены незамедлительно, чтобы люди не передумали», — сказал министр.
Литва стремится остановить полеты из Ирака в Минск, потому что часть прилетающих этими рейсами впоследствии незаконно пытается пересечь границу страны.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тыс. мигрантов, преимущественно иракцы.
Статистика нелегальной миграции показывает, что наплыв приезжих помогли инструкции для пограничников не позволять мигрантам пересекать госграницу.
Литва обвиняет в возросшем потоке мигрантов белорусский режим и называет это гибридной агрессией.