Г. Ландсбергис: из Ирака в Минск прилетел пустой самолет за желающими вернуться

По словам Г. Ландсбергиса, по неподтвержденным данным, желание вернуться изъявило около 300 иракцев.

Авиакомпания Iraqi Airways в четверг сообщила, что на неделю приостанавливает полеты в Минск. Г. Ландсбергис сказал, что получил заверение, что полеты приостановлены на десять дней.

Он передал Ф. Хуссейну просьбу, чтобы полеты из Ирака в Минск не были возобновлены вовсе.

Г. Ландсбергис также сказал, что не получил информации, пришлет ли Ирак еще самолеты в Минск за соотечественниками.

«Далее мы с министром договорились, что мы из МИД с другими ведомствами будем фиксировать людей, которые хотят вернуться. Мы уже попросили документы у части людей из Ирака, я попросил, чтобы они были предоставлены незамедлительно, чтобы люди не передумали», — сказал министр.

Литва стремится остановить полеты из Ирака в Минск, потому что часть прилетающих этими рейсами впоследствии незаконно пытается пересечь границу страны.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тыс. мигрантов, преимущественно иракцы.

Статистика нелегальной миграции показывает, что наплыв приезжих помогли инструкции для пограничников не позволять мигрантам пересекать госграницу.

Литва обвиняет в возросшем потоке мигрантов белорусский режим и называет это гибридной агрессией.