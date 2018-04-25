Г.Ландсбергис: Линкявичюс должен уйти в отставку

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс должен уйти в отставку, если именно он несёт ответственность за чересчур малые усилия по защите национальных интересов в отношении Островецкой АЭС, считает лидер консерваторов Габриелюс Ландсбергис.

«Очевидно, что было слишком мало дипломатической работы, слишком мало усилий, и это не было воспринято всерьез. Если это ответственность Л.Линкявичюса как министра, то мы считаем, что он должен уйти в отставку», — заявил Ландсбергис журналистам на заседании совета партии в субботу.

На прошлой неделе консерваторы объявили о созыве внеочередного заседания Комитета по иностранным делам сейма, посвящённого встрече Линкявичюса с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

«Мы будем требовать ответов. Я лично считаю, что, насколько я знаком с системой иностранных дел, я знаю, что никаких шагов предпринято не было, смотрели через пальцы, и наша дипломатия была протокольной. Едешь, ставишь галочку, но это не было борьбой, что у нас есть партнёры и конкретные действия по предотвращению Островецкой АЭС», — сказал лидер консерваторов.

Оппозиционный Союз Отечества-христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) в субботу обратились к главе государства по вопросу строящейся в Беларуси Островецкой атомной электростанции (АЭС).

В обращении, адресованном президенту Гитанасу Науседе, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, спикеру сейма Викторасу Пранцкетису и министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу, консерваторы говорят, что возобновление политического диалога между Литвой и Беларусью и встреча министров иностранных дел этих стран в Нью-Йорке в среду представляют угрозу национальной безопасности.

Они опасаются, что Литва может изменить свою позицию и прекратить блокировать соглашение о сотрудничестве Европейского союза с Беларусью.