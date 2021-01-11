Г. Ландсбергис: Литва готова рассмотреть изменение названия Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна готова рассмотреть изменение названия Беларуси в литовском языке (сейчас Baltarusija), если белорусы об этом попросят.

Этот вопрос министр обсуждал в пятницу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

По словам министра, в используемом литовцами названиями должно отражаться то, что в названии страны «Беларусь» означает «Белая Русь».

«Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России», – сказал BNS Г. Ландсбергис.

«Беларусь — означает «Белая Русь», а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос, также, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело», – сказал министр иностранных дел.