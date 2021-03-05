Г. Ландсбергис: Литва не будет рассматривать требования Беларуси выдать С. Тихановскую

«Поэтому все, кто нашел убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам — ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания. А белорусскому режиму мы можем сказать — скорее рак на горе свистнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования», – сказал Г. Ландсбергис.

Белорусская Генпрокуратура в пятницу сообщила, что направила Литве просьбу о выдаче бывшего кандидата в президенты этой страны Светлану Тихановскую » для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».