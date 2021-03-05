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Г. Ландсбергис: Литва не будет рассматривать требования Беларуси выдать С. Тихановскую

Nuotrauka Gabrielius Landsbergis/ twitter.com

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва не намерена рассматривать просьбу Генпрокуратуры Беларуси о выдаче бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую. 

В распространенном комментарии Г. Ландсбергис акцентирует, что «Литва была и будет той каменной стеной, за которой найдут убежище все демократические силы, преследуемые режимами». 

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«Поэтому все, кто нашел убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам — ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания. А белорусскому режиму мы можем сказать — скорее рак на горе свистнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования», – сказал Г. Ландсбергис.

Белорусская Генпрокуратура в пятницу сообщила, что направила Литве просьбу о выдаче бывшего кандидата в президенты этой страны Светлану Тихановскую » для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

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С. Тихановская после выборов 9 августа прошлого года, победителем которых был провозглашен президент Александр Лукашенко, приехала в Литву. Еще до выборов сюда были привезены ее дети. 

Оппозиция и Западные демократии утверждают, что президентские выборы в  Беларуси были фальсифицированы. С выборов в Беларуси проходят массовые протесты сторонников оппозиции, которые режим грубо подавляет. 

С. Тихановская акцентирует, что она всегда выступала лишь за мирные методы. 

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