Г. Ландсбергис: Литва предложит НАТО предоставить Украине план действий по членству

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Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), после реализации которого страна могла бы стать членом Альянса, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Мы должны вскоре обратиться к коллегам с письмом, чтобы еще раз рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине», – заявил глава МИД в среду на пресс-конференции.

«Я убежден, что НАТО мог бы повторить свое предложение по предоставлению плана действий по членству Украине, и этот вопрос мы как раз начали согласовывать с коллегами из Балтийских государств», – добавил Г. Ландсбергис.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с находящейся с визитом в Вильнюсе главой МИД Испании Аранчей Гонзалес Лайей.

По словам литовского министра, это было бы «сильным сигналом для России о том, что Украина избирает трансатлантическое направление, и это получило отклик среди стран НАТО».