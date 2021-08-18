Г. Ландсбергис: Литва вручила Минску ноту из-за 12-ти нарушивших границу пограничников

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

После того, как 12 пограничников Беларуси нелегально пересекли литовскую границу, Министерство иностранных дел Литвы (МВД) вручило Минску ноту, сообщил в среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

«Мы информировали Беларусь, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации. Мы призываем воздержаться от происшествий, которые даже могут быть расценены как провокация, уже не говоря о настоящих провокациях», — сказал журналистам Г. Ландсбергис.

Он отметил, что об инциденте проинформировал и партнеров по НАТО и ЕС.