Г. Ландсбергис : на БелАЭС работают и западные компании, это должно прекратиться

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что располагает информацией о том, что на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) работают некоторые западные компании, а эти работы финансируют международные организации. Глава МИД призвал немедленно это прекратить.

«По нашим данным, определенные дополнительные технические работы начали выполнять на БелАЭС, эти работы реализуют западные компании. По нашим данным, эти работы финансируются международными финансовыми организациями», – сказал Г. Ландсбергис во вторник в интервью радиостанции LRT.