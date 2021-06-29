Г. Ландсбергис надеется на сотрудничество СК в остановке нелегальной миграции из Беларуси

«Белорусский режим, которые нелегально направляет в Литву нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии, грубо нарушает права человека и международные нормы. Литва надеется на сотрудничество Соединенного Королевства в решении этой искусственно созданной проблемы», – отметил Г. Ландсбергис в пресс-релизе.

Отмечается, что министры также договорились в ближайшее время провести в Лондоне встречу глав МИД Северной Европы и Балтии с секретарем по иностранным делам СК, а также обменялись информацией по актуальным вопросам отношений ЕС с Великобританией, связям с Китаем.

По данным Службы охраны госграницы Литвы, в Литву из Беларуси в этом году уже пытались нелегально попасть почти 600 мигрантов, большинство из них являются гражданами Ирака, также немалая часть – граждане Ирана, Сирии, Беларуси.

Литовские должностные лица подозревают, что выросшие потоки нелегальной миграции являются операцией, организованной белорусским режимом в ответ на санкции ЕС.