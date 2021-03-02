Г. Ландсбергис не исключает возможность новых санкций для России

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После того, как Евросоюз на этой неделе утвердил санкции в отношении нескольких российских должностных лиц, связанных с тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не исключает возможности того, что список будет расширен.

По его словам, если с приближением осенних парламентских выборов в России будут новые репрессии, направленные против оппозиции, «эта дискуссия продолжится, появятся новые фамилии». Министр надеется, что их предложат не восточные государства ЕС, а другие члены блока.