Г. Ландсбергис не исключает возможности вторжения России в Украину

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Нельзя исключать возможности вторжения России в Украину, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, отправляющийся в четверг в Киев с визитом солидарности.

«Я не думаю, что такой вариант вторжения может быть исключен»,– заявил Г. Ландсбергис журналистам в Вильнюсском аэропорту.

Он сказал, что популярность президента России в последнее время падает, поэтому «бряцание оружием» на границе Украины может считаться и попыткой «мобилизовать свой электорат».

Он сказал, что популярность президента России в последнее время падает, поэтому «бряцание оружием» на границе Украины может считаться попыткой «мобилизовать свой электорат».

Министр подчеркнул, что действия Москвы можно трактовать как испытания для новой президентской администрации США с тем, чтобы «проверить, как они будут реагировать».

Г. Ландсбергис отправляется с визитом солидарности в Киев вместе с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии – Эдгарсом Ринкевичем и Эвой-Марией Лииметс.

В Киеве руководители МИД Балтийских стран встретится с руководством Украины, с прочими высокопоставленными представителями.

«Очень важно, чтобы международная общественность – ЕС и НАТО – направила ясный сигнал России о том, что любые агрессивные действия будут иметь последствия», – заявил в Вильнюсе глава латвийской дипломатии.

«Как я, так и мои коллеги хотим подтвердить – Украина в такой тяжелый момент не остается одной. Ее друзья вместе с ней», – сказал глава МИД Литвы.

Литва сейчас не будет обращаться по поводу плана действий по членству Украины в НАТО

На минувшей неделе Г. Ландсбергис утверждал, что Литва предложит союзникам по альянсу предоставить Украине план действий по членству в НАТО, после реализации которого страна сможет стать членом блока.

В четверг же глава МИД Литвы отметил, что в данный момент такое обращение не планируется.

«Одна из сильных сторон НАТО — единство. Мы должны направить сигнал не только из стран, которые чувствуют себя ближе к Украине, но и со стороны самого Альянса. Альянс твёрдо поддерживает устремления Украины вместе с территориальной целостностью и суверенитетом, однако было решено, что лучше направить это общее послание всего Альянса, а не нескольких стран», – сказал он.

«В данный момент такое обращение не предусматривается», – добавил он.

Все же, Г. Ландсбергис сказал BNS, что Литва поддерживает и будет поддерживать план действий по членству.

В свою очередь, глава МИД Латвии Э. Ринкевич отметил, что – это вопрос, по поводу которого решение должно быть единым, поэтому следует продолжать дискуссии с союзниками.

«Мы решили, что другие подходящие программы помощи значительно лучше. С практической точки зрения эти программы, вероятно, более эффективные», – сказал латвийский министр.

Глава МИД Эстонии Э.-М. Лииметс сказала, что страна активно поддерживает реформы Киева на пути к евроатлантической интеграции.

Киев и его союзники на Западе обвиняют Россию в том, что в последние недели она концентрирует на границе с Украиной крупные военные силы.

Кремль же заявляет, что дислоцировал военных у своей западной границы для учений, якобы в качестве реакции на действия НАТО, представляющие угрозу.