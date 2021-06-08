Г. Ландсбергис: необходимо реализовать план сотрудничества Литвы и Польши в области просвещения

Фото urm.lt

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который посетил польские Сейны, где проживает многочисленная литовская диаспора, говорит, что необходимо на практике провести в жизнь план сотрудничества Литвы и Польши в области просвещения.

В Сейнах Г. Ландсбергис встретился с руководителями литовских организаций Польши, учреждений образования и культуры. Как сообщает МИД, литовцы Польши указали наиболее актуальные проблемы, связанные с литуанистическим просвещением: сокращение числа литовских школ, нехватку качественных учебников на литовском языке, недостаточное финансирование учреждений просвещения.