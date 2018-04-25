Г. Ландсбергис обещает преемственность во внешней политике, больше внимания Беларуси

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Лидер победившего на парламентских выборах в Литве Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис обещает поддерживать преемственность во внешней политике, укрепить поддержку белорусской оппозиции.

«Можно точно сказать, что внешняя политика и далее будет основываться на тех же или на сходных принципах, на которых она основывалась до сих пор: это означает стратегическое партнерство между соседями, как с Балтийскими государствами, так и с Польшей, несомненно, трансатлантическое звено, которое вообще является гарантом нашей безопасности», – заявил в понедельник на пресс-конференции лидер консерваторов.

В Евросоюзе они видит возможности укреплять связи с такими государства, как Германия, и надеется, что международные отношения удастся укрепить на основании сотрудничества с родственными правыми партиями в Евросоюзе, Скандинавии, Германии.

При этом, по словам Г. Ландсбергиса, новые правящие силы ожидает много вызовов во внешней политике, таких, как положение в соседней Беларуси.

«Я думаю, что должно продолжаться и усиливаться внимание к белорусской оппозиции. Я думаю, что здесь мы можем укрепить это внимание, предоставляя реальную и финансовую, и политическую помощь тем людям, которые сейчас находятся в Литве, борются за демократическое будущее Беларуси», – сказал он.

Г. Ландсбергис также подчеркнул, что Литва должна быть заметной в решении вызовов, возникающих в других регионах ЕС, и не оставаться безразличной к ним, даже, если эти процессы не близки географически.

Бывшие до сих пор в оппозиции консерваторы победили на парламентских выборах, получив 50 мандатов в сейме. Они начали переговоры о правоцентристской коалиции с Либеральным движением и Партией свободы. Вместе эти силы должны получить большинство в парламенте из 74 депутатов. Консерваторы приглашают присоединиться и другие партии.