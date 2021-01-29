Г. Ландсбергис обсудит с министрами «Люблинского треугольника» борьбу с коронавирусом

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в пятницу примет участие в видеоконференции министров стран так называемого «Люблинского треугольника», обсудит управление пандемией COVID-19, ситуацию в регионе, инициативу «Восточное партнерство».
Г. Ландсбергис с украинским и польским коллегами Дмитрием Кулебой и Збигневом Рау также обсудят планы дальнейшего сотрудничества в этом трехстороннем формате, ситуацию в Беларуси.
В этой части онлайн-встречи также примет участие Светлана Тихановская.
Формат «Люблинского треугольника» был создан 28 июля 2020 года, когда главы МИД Литвы, Польши и Украины подписали в польском Люблине декларацию «Люблинского треугольника».
Вторую встречу министров ИД в таком формате планировалось провести в Киеве, но з-за карантина она будет проходить онлайн.
Цель «Люблинского треугольника» — укрепление сотрудничества в области безопасности, углубление трехсторонних военных и оборонных связей при полном использовании потенциала, предоставляемого НАТО и Евросоюзом (ЕС), развитие инициативы ЕС «Восточное партнерство», а также поддержка процессу реформ в Украине посредством передачи опыта Польши и Литвы.