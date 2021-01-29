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Г. Ландсбергис обсудит с министрами «Люблинского треугольника» борьбу с коронавирусом

Nuotrauka urm.lt

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в пятницу примет участие в видеоконференции министров стран так называемого «Люблинского треугольника», обсудит управление пандемией COVID-19, ситуацию в регионе, инициативу «Восточное партнерство». 

Г. Ландсбергис с украинским и польским коллегами Дмитрием Кулебой и Збигневом Рау также обсудят планы дальнейшего сотрудничества в этом трехстороннем формате, ситуацию в Беларуси. 

В этой части онлайн-встречи также примет участие Светлана Тихановская. 

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Формат «Люблинского треугольника» был создан 28 июля 2020 года, когда главы МИД Литвы, Польши и Украины подписали в польском Люблине декларацию «Люблинского треугольника». 

Вторую встречу министров ИД в таком формате планировалось провести в Киеве, но з-за карантина она будет проходить онлайн. 

Цель «Люблинского треугольника» — укрепление сотрудничества в области безопасности, углубление трехсторонних военных и оборонных связей при полном использовании потенциала, предоставляемого НАТО и Евросоюзом (ЕС), развитие инициативы ЕС «Восточное партнерство», а также поддержка процессу реформ в Украине посредством передачи опыта Польши и Литвы. 

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