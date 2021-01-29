Г. Ландсбергис обсудит с министрами «Люблинского треугольника» борьбу с коронавирусом

Nuotrauka urm.lt

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в пятницу примет участие в видеоконференции министров стран так называемого «Люблинского треугольника», обсудит управление пандемией COVID-19, ситуацию в регионе, инициативу «Восточное партнерство».

Г. Ландсбергис с украинским и польским коллегами Дмитрием Кулебой и Збигневом Рау также обсудят планы дальнейшего сотрудничества в этом трехстороннем формате, ситуацию в Беларуси.

В этой части онлайн-встречи также примет участие Светлана Тихановская.