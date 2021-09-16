Г. Ландсбергис обсуждал с госсекретарем США меры противостояния давлению Китая

«Мы обсудили экономические, финансовые, политические меры и опыт, поскольку Литва создает собственный опыт, выдерживая давление. У США же в этом гораздо больше опыта», – добавил он.

Г. Ландсбергис отказался назвать конкретные меры.

Он заявил, что получил от А. Блинкена гарантии поддержки позиции Литвы.

«Позицию Литвы поддерживают на 100 процентов, было сказано, что мы являемся голосом свободы и демократии в мире, а там, где Литве трудно, другие государства должны помочь», — сказал министр.

Отношения Литвы с Китаем особенно обострились после решения об открытии тайваньского торгового представительства в Вильнюсе.

Пекин утверждает, что это нарушает политику «Единого Китая». Китай называет Тайвань своей мятежной провинцией.

Из-за таких намерений Литвы в августе Китай отозвал своего посла для консультаций и рекомендовал Вильнюсу аналогичный шаг.

Китай также недавно предпринял шаги по остановке грузовых поездов в Литву, выдаче разрешений на экспорт продуктов питания, снизил кредитные лимиты для литовских компаний и повысил цены.

Ранее сообщалось, что Торговое представительство Тайваня в Литве откроется летом. Г. Ландсбергис сообщил BNS, что сейчас ведутся дискуссии с партнерами о наилучшем времени для этого.

«Внешняя политика Литвы в целом – на 100% поддерживается Соединенными Штатами Америки », — сказал Г. Ландсбергис, когда его спросили, поддерживают ли Соединенные Штаты решение Литвы назвать тайваньское представительство этим именем острова, а не его столицей Тайбэем, как это сделали другие страны.

Это была первая двусторонняя встреча между Г. Ландсбергиса и Э. Блинкена.