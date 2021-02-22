Г. Ландсбергис: очень надеюсь, что ЕС договорится о санкциях для России

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис надеется, что министры иностраннных дел Евросоюза (ЕС) в понедельник договорятся о санкциях для России за тюремное заключение для критика Кремля Алексея Навального.
«Я считаю, что встреча этого вечера показала это, очевидно, что это тема «номер один» на повестке дня европейских министров ИД. Это исключительно актуально и вопрос шире, это не просто события последних дней, а вообще — как ЕС следует относиться к России и на каком основании ему следует строить свои отношения с россиянами и российским режимом», — сказал Г. Ландсбергис BNS в воскресенье вечером.
Министр комментировал ситуацию после состоявшейся в воскресенье вечером по инициативе Литвы в Брюсселе встречи группы министров иностранных дел стран-членов ЕС с соратниками А. Навального Леонидом Волковым и Иваном Ждановым.
Эта встреча состоялась накануне заседания Совета по иностранным делам, на котором может быть принято решение о санкциях для нескольких российских должностных лиц.
«Целью было услышать о ситуации в России из первых уст, от тех людей, которые представляют российскую оппозицию, которые работают с находящимся в тюрьме А. Навальным. Встреча удалась, участвовало немало министров иностранных дел, еще больше послов», — сказал Г. Ландсбергис.
Министр выразил надежду, что в понедельник министры примут решение о санкциях, так как «дано обещание на прошлом Совете министров ИД ЕС, что если А. Навальный будет осужден и останется в тюрьме, то Европа тогда должна договориться о санкциях. Я очень надеюсь, что завтра это соглашение будет найдено», — подытожил Г. Ландсбергис.
Тюремное заключение критика Кремля А. Навального недавно вызвало массовые протесты в России, во время которых задержано как минимум 10 тыс. человек.