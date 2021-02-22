Г. Ландсбергис: очень надеюсь, что ЕС договорится о санкциях для России

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Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис надеется, что министры иностраннных дел Евросоюза (ЕС) в понедельник договорятся о санкциях для России за тюремное заключение для критика Кремля Алексея Навального.

«Я считаю, что встреча этого вечера показала это, очевидно, что это тема «номер один» на повестке дня европейских министров ИД. Это исключительно актуально и вопрос шире, это не просто события последних дней, а вообще — как ЕС следует относиться к России и на каком основании ему следует строить свои отношения с россиянами и российским режимом», — сказал Г. Ландсбергис BNS в воскресенье вечером.