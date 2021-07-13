Г. Ландсбергис отправляется в Анкару и Багдад обсуждать проблему нелегальной миграции

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис во вторник отправляется в столицы Турции и Ирака, чтобы обсудить возможности сокращения потока нелегальных мигрантов и возвращения.

«Сегодня, как раз через два часа сажусь в самолет и лечу в Анкару, оттуда лечу в Багдад, и основными задачами в обеих столицах будут консультации по сокращению потоков и возможности возврата, особенно в Ираке», – сказал журналистам в сейме глава МИД.

Он также добавил, что к делегации могут присоединиться и представители Евросоюза.

«Вчера я говорил об этом с руководителями европейских ведомств, с другими государствами, возможно, что представители ЕС присоединяться к нашим встречам как в одной, так в другой столице, поскольку, по моему убеждению, это не беда одной лишь Литвы, это проблема ЕС», – сказал министр.

«Также и тех государств, особенно тех, в которые мигранты намерены бежать, они одобряют, что по сути, мы должны иметь очень четкие механизмы возврата, и должны работать над этим вместе с ЕС. Я считаю, что сегодня это основная наша задача», – сказал он.

По его словам, сейчас ЕС рассматривает отзыв режима шенгенских виз для Ирака, однако это «не связано с этим кризисом, просто это решение назрело».

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1716 мигрантов – в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси по причине санкций ЕС.