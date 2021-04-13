Отправляющийся в четверг в Украину министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что этим визитом хочет продемонстрировать солидарность в свете растущего напряжения с Россией.
«Мое послание совершенно ясное — Литва не оставляет в беде своих партнеров и друзей, его я и везу, это и демонстрация солидарности, поскольку мы видим ситуацию, какова она, и придерживаемся установки о том, что территориальная целостность Украины должна защищаться», – сказал во вторник журналистам в сейме Г. Ландсбергис.
По его словам, позиции государств НАТО по ситуации расходятся и в среду министры иностранных дел и обороны альянса попытаются согласовать общую позицию для реакции на повышение количества российских военных на границе с Украиной.
«Пока у нас самое сильное высказывание США о том, что если Россия будет вести себя агрессивно, то будет ответ. У государств НАТО различное понимание того, что является эскалацией, деэскалацией, по этой причине завтра созывается удаленное совещание министров иностранных дел и министров обороны стран НАТО, во время которого будем искать формулировки, которые бы подошли всем государствам», – сказал Г. Ландсбергис.
Украина обвиняет Россию в том, что она концентрирует тысячи военных у восточной границы, а также в Крыму.
На минувшей неделе Белый дом заявил, что сейчас российских военных на границе с Украиной дислоцировано больше, чем в какое-либо другое время с 2014 года, когда разразился конфликт с занятием Москвой Крымского полуострова.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью в воскресенье предупредил, что России грозят «последствия», если Москва будет вести себя «агрессивно» в отношении Украины.
Кремль не отрицает военные маневры, но заявил, что не приближается к войне с Украиной, также подчеркнув, что «не останется безразличным» к судьбе русскоязычных в регионе, раздираемом конфликтом.
“Г. Ландсбергис, отправляющийся в Киев: Литва не оставляет партнеров и друзей в беде”
Боже мой, мир обезумел! О Ландсбергесе я вообще не хочу говорить, о его дипломатическом образовании- большой вопрос, там был один преподаватель…. Дайте России спокойно жить, никто из бывших им не нужен. Крым , Севастополь — город русских моряков! Они вернули себе то что им принадлежало и на что претендуют наши заморские хозяева. Перестаньте брехать, ведь не плохо жили под оккупантами они не мало строили и вкладывали деньги. Почитайте Снечкуса . Вы все обвиняете Россию за то что она оберегает свои границы от НАТО , которое не должно было греметь своим оружием у её границ. Все как в басне- Ты виноват за то что хочется мне кушать. Это Европе под руководством США неймется. А все началось с того что Европа допустила у себя под носом разгромить Югославию, повязала себя кровью и теперь свои преступления хочет оправдать мягкотелостью, все повторяется как было с Гитлером, позволили сдаться почти без сопротивления, устроить на своих территориях концлагеря. Одумайтесь , не допускайте войны в угоду фашистским недобиткам.