Г. Ландсбергис: переговоры с А. Лукашенко ведутся, это – опасный путь

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что переговоры по ситуации на границе с авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко ведутся, и это опасный путь.

«Переговоры де-факто идут. Я могу только повторить, что, на мой взгляд, это опасный путь, потому что всегда есть ожидание, что когда мы ведем переговоры с кем-то, что мы на той же странице, что мы оба ведем переговоры на языке закона», — сказал министр журналистам в Сейме в четверг.

«Диктаторы и авторитарные деятели известны тем, что не соблюдают правовые нормы, а это означает, что даже если и заключается соглашение, то это не означает, что его будут соблюдать. То есть, если мы можем ожидать, что мы достигли какого-то результата и что людей отведут от границы или что-то в этом роде, то мы никогда не узнаем, сколько из них будет отведено, где из разместят, что будет произойдет дальше, когда будет новый шаг со стороны авторитарного режима, это очень опасно», — добавил он.