Г. Ландсбергис: переговоры с другими странами по афганским переводчикам – трудные

Он добавил, что Литва «закинула удочки» со всеми партнерами, у которых есть самолеты, чтобы они забронировали места для помогавших литовцам афганских переводчиков.

Министерство в начале недели сообщило, что сейчас в Литву можно было бы перевезти около 100 переводчиков и членов их семей. Литовским военным помогали в общей сложности 115 переводчиков.

Во вторник в программе LRT «Тема дня» министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что был подготовлен план, как перевезти в Литву афганских переводчиков, однако этому помешало быстрое занятие Кабула силами Талибана.

«По поводу изменившихся планов могу сказать, что мы на самом деле старались. Когда происходил этот процесс с афганскими переводчиками, мы особенно не обнародовали детали, чтобы не навредить подготовке и т. п. В наших изначальные планы входил полет из Кабула в Литву в конце августа, потому что еще не были завершены все миграционные процедуры», — сказал он.

Министр объяснил, что переводчиков планировали перевезти самолетом Spartan вооруженных сил Литвы или воспользоваться другими возможностями, которые тогда были реальными.

А. Анушаускас в среду сказал журналистам, что сейчас Spartan — это не «тот самолет, который мог бы привезти такое количество человек».

«Понадобились бы и промежуточные посадки, а не все промежуточные посадки возможны», – объяснил он.

К президенту, премьеру, членам сейма и министрам обороны, внутренних дел Литвы в середине июня обратились 12 переводчиков, которые помогали литовским военным в провинции Гор.

Они утверждают, что в 2005-2013 годах помогали военных общаться с местными жителями, афганскими службами, а также участвовали в военных операциях против боевиков Талибана, и по этой причине получили угрозы. Переводчики утверждают, что их жизни в опасности.

Тогда министр иностранных дел Литвы Г. Ландсбергис гарантировал, что переводчикам, помогавшим литовским военным, будет предоставлено убежище.

Последние литовские военные вернулись из Афганистана в конце июня, когда блок НАТО решил выйти из этого конфликта, продолжавшегося двадцать лет.