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Г. Ландсбергис посетит Багдад, обсудит возврат мигрантов

Nuotrauka urm.lt

В среду литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис отправляется в столицу Ирака, чтобы обсудить возможности сокращения потока нелегальных мигрантов и их возвращения. 

В Багдаде Г. Ландсбергис встретится с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хуссейном. 

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1716 мигрантов – в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки. Чаще всего это граждане Ирака, среди нелегально прибывших иностранцев иракцев 835. 

Во вторник в Турции министр обсудил совместные действия по предотвращению пути нелегальной миграции через Беларусь. 

Вместе с главой МИД в Анкаре канцлер правительства Гедре Бальчитите и вице-министр внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс, встретились с министрами ИД и ВД этой страны Мевлютом Чавушоглу и Сулейманом Сойлу. 

По оценкам литовских ведомств, основная часть мигрантов прибывает в Минск из Стамбула самолетами. 

Из-за заметно возросшего потока мигрантов на границе с Беларусью правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в масштабе государства.

Г. Ландсбергис посетит Багдад, обсудит возврат мигрантов

  1. Народ :

    Нашли кого отправлять, разве он дипломат?И разбирайтесь с вашими приятелями по оружию , из-за их действий из-за политической неграмотности к нам в ЕС двинулись толпы мигрантов. Вы хотели их направить в Россию( говорили, что мало в России арабов), а им там не нравится, им хочется социальных домов, пособий и бить баклуши. Люди стонут от их соседства. А все необдуманные действия НАТО .Вы отселитесь в своих охраняемых резиденциях, а что делать населению.

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