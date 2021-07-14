В среду литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис отправляется в столицу Ирака, чтобы обсудить возможности сокращения потока нелегальных мигрантов и их возвращения.
В Багдаде Г. Ландсбергис встретится с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хуссейном.
В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1716 мигрантов – в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки. Чаще всего это граждане Ирака, среди нелегально прибывших иностранцев иракцев 835.
Во вторник в Турции министр обсудил совместные действия по предотвращению пути нелегальной миграции через Беларусь.
Вместе с главой МИД в Анкаре канцлер правительства Гедре Бальчитите и вице-министр внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс, встретились с министрами ИД и ВД этой страны Мевлютом Чавушоглу и Сулейманом Сойлу.
По оценкам литовских ведомств, основная часть мигрантов прибывает в Минск из Стамбула самолетами.
Из-за заметно возросшего потока мигрантов на границе с Беларусью правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в масштабе государства.
“Г. Ландсбергис посетит Багдад, обсудит возврат мигрантов”
Нашли кого отправлять, разве он дипломат?И разбирайтесь с вашими приятелями по оружию , из-за их действий из-за политической неграмотности к нам в ЕС двинулись толпы мигрантов. Вы хотели их направить в Россию( говорили, что мало в России арабов), а им там не нравится, им хочется социальных домов, пособий и бить баклуши. Люди стонут от их соседства. А все необдуманные действия НАТО .Вы отселитесь в своих охраняемых резиденциях, а что делать населению.