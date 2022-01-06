Г. Ландсбергис постоянно советуется с президентом об ответе на действия Китая – советник

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис постоянно советуется с президентом Гитанасом Науседой по поводу ответных действий на шаги Китая, заявила его пресс-секретарь Витауте Шмайжите-Кулешене.
«Постоянно советуемся с президентом по всем вопросам, включая и ответ на незаконные меры экономического воздействия со стороны Китая», — заявила в четверг BNS пресс-секретарь министра.
Она отметила, что по ситуации с Китаем действия литовской дипломатии «ежедневно интенсивно координируются» с партнерами в ЕС, США, Великобритании и другими организациями.
«Действия Китая являются беспрецедентными, нарушающими международные правила торговли и функционирование единого рынка Евросоюза. Также активно идет работа с Международной торговой организацией и Европейской организацией по сотрудничеству и развитию, другими партнерами в поисках долгостроных устойчивых решений и способов, чтобы третья страна не могла применять мера незаконного экономического давления и шантажа против ЕС и его членов», — отметила В. Шмайжите-Кулешене.
Пресс-секретарь также добавила, «эти направления действий и более детальные выполняемые и планируемые шаги литовских официальных ведомств» были определены и обсуждены с президентов в ходе последней встречи 22 декабря, а «актуальная информация будет обновлена».
Так руководство Министерства иностранных дел реагировало на предложение президента предоставить план по деэскалации ситуации.
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Комментариев: 2
Ум — хорошо, а два — лучше!
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Действия Китая- беспрецедентны? Да вы оба советуясь друг с другом наделали дел, что теперь разгребать не один год. Своими действиями наказали страну, уйдут немцы, замрёт торговля. Разве стоила эта провокация с Тайванем !?Лично Литве это надо? Мы и так как говорится Гол, как сокол!А вы заигрались в политику не думая об экономике, о народе. До какой черты вы доведёте народ своими повышениями на коммунальные услуги, продукты. И все это просчеты правительства начиная с независимости. Вы лишили страну своей АЭС, дешевого газа , повесили этот терминал сжиженного газа, лишаете транзита и при этом обвиняете других в своих промохах!