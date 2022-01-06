Г. Ландсбергис постоянно советуется с президентом об ответе на действия Китая – советник

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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис постоянно советуется с президентом Гитанасом Науседой по поводу ответных действий на шаги Китая, заявила его пресс-секретарь Витауте Шмайжите-Кулешене.

«Постоянно советуемся с президентом по всем вопросам, включая и ответ на незаконные меры экономического воздействия со стороны Китая», — заявила в четверг BNS пресс-секретарь министра.

Она отметила, что по ситуации с Китаем действия литовской дипломатии «ежедневно интенсивно координируются» с партнерами в ЕС, США, Великобритании и другими организациями.

«Действия Китая являются беспрецедентными, нарушающими международные правила торговли и функционирование единого рынка Евросоюза. Также активно идет работа с Международной торговой организацией и Европейской организацией по сотрудничеству и развитию, другими партнерами в поисках долгостроных устойчивых решений и способов, чтобы третья страна не могла применять мера незаконного экономического давления и шантажа против ЕС и его членов», — отметила В. Шмайжите-Кулешене.

Пресс-секретарь также добавила, «эти направления действий и более детальные выполняемые и планируемые шаги литовских официальных ведомств» были определены и обсуждены с президентов в ходе последней встречи 22 декабря, а «актуальная информация будет обновлена».

Так руководство Министерства иностранных дел реагировало на предложение президента предоставить план по деэскалации ситуации.

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