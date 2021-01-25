Г. Ландсбергис предлагает применять к Кремлю санкции из-за действий против А. Навального

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Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что из-за действий против российского оппозиционера Алексея Навального к Кремля следует применить санкции.

«Думаю, что Евросоюз (ЕС) должен направить решительный месседж, что это неприемлемо. На мой взгляд, у нас есть эффективный механизм — глобальный режим санкций ЕС в связи с правами человека, и я считаю, что этим следует решительно воспользоваться, чтобы направить четкий месседж, что мириться с нарушениями прав человека, где бы они не имели место: в Минске, Москве или Гонконге, — не будут», — сказал Г. Ландсбергис журналистам в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Российские силовые структуры 17 января задержали в московском аэропорту А. Навального и несколько десятков журналистов и активистов, приехавших его встретить, а в минувшую субботу применили силу против тысяч мирных участников протестов в городах России, более 6 тыс. из них задержали.