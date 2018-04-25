Г. Ландсбергис: предложения президента должны обсуждаться вместе с пересмотром бюджета

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Лидер литовской оппозиции, председатель партии консерваторов Габриэлюс Ландсбергис говорит, что предложения президента по снижению налогов на трудовые доходы и дополнительным выплатам для семей с детьми должны обсуждаться во время пересмотра бюджета.

«Еще на встрече с президентом на прошлой неделе я говорил, что, не видя всего бюджета, такой «дождь подарков» трудно оценить. Мы надеемся, что президент потребует, чтобы его предложения обсуждались вместе с пересмотром бюджета», — сказал Г. Ландсбергис в пятницу BNS.

Президент Гитанас Науседа в пятницу предложил временно снизить налоги на трудовые доходы и выделить одноразовые выплаты семьям с детьми, чтобы простимулировать экономику в кризисный период.

Дополнительный пакет в 500 млн евро президент предложил, когда подписал принятый сеймом закон об одноразовых выплатах пенсионерам и некоторым социальным группам в размере 200 евро.

Оппозиция не раз призывала правительство внести в парламент пересмотренный госбюджет. Премьер и министр финансов говорят, что сейчас потребности в этом нет.