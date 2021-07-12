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Г. Ландсбергис представит в Брюсселе коллегам по ЕС предложение новых санкций Беларуси

Фото urm.lt

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в понедельник в Брюсселе обсудит с коллегами из Евросоюза предложение ввести новые санкции Беларуси. 

С этим предложение министр выступает по причине роли Минска в подстрекании кризиса с мигрантами в Литве. 

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Накануне заседания министр заявил BNS, что ЕС должен сдерживать авторитарные режимы от использования людей в качестве политического шантажа в отношении всего блока. 

Свое предложение в воскресенье он обсудил на неформальной встрече с главами МИД стран Балтии и Северной Европы. 

Литва предлагает ЕС ввести новые санкции после недавно согласованных новых секторных санкций. Этот пакет санкций был утвержден в мае, когда Минск принудил к посадке самолет Ryanair и арестовал летевших в нем оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. 

ЕС также ввел различные иные санкции, реагируя на расправу режима Александра Лукашенко с оппозицией этой страны после прошлогодних президентских выборов. 

С ухудшением отношений с Беларусью через эту страну в Литве начался рекордный наплыв нелегальных мигрантов.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1634 мигрантов – в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

В понедельник также организуется внеочередное заседание комитетов По иностранным делам и По свободам граждан, юстиции и внутренним делам Европарламента на тему наплыва мигрантов. 

В заседании примет участие еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, исполнительный директор Европейского агентства охраны границ и береговой охраны Frontex Фабрис Лежери, глава МВД Литвы Агне Билотайте, представитель Европейской службы по внешним делам Лукас Девинье. 

«Это гибридная атака Лукашенко при посредничестве Кремля, не только против Литвы, но и против ЕС. В ходе атак на суверенитет соседней страны через границу, словно какими-то бомбами. Требуются срочные и адекватные шаги ЕС, поскольку это не натуральное проявление миграции», – отметила в пресс-релизе европарламентарий Раса Юкнявичене, инициировавшая этот вопрос в ЕП.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси по причине санкций ЕС. 

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