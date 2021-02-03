Г. Ландсбергис: при вакцинации надо не забывать наших Восточных партнеров

Вакцинация от коронавируса становится геополитическим вызовом и в этой ситуации нельзя забывать страны Восточного партнерства, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Я считаю, что программа вакцинирования становится геополитическим вызовом, неслучайно мы с 12 коллегами обратились в Еврокомиссию с предложением не забывать вовлекать в программу вакцинации наших Восточных партнеров, Украину, Молдавию, Грузию, а также Беларусь, как мы можем помочь ей в обход официального Минска», – сказал Г. Ландсбергис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.
Так он комментировал сообщения о том, что на востоке Украины начали прививать население российской вакциной.
Министр выразил сожаление по поводу того, что пока сама Европа сталкивается с крупнейшими сложностями вакцинирования, но подчеркнул, что тогда, «когда решится вопрос контрактов, Европа станет на ноги и наши люди будут привиты в тех цифрах, которые мы хотим, следует уделить внимание и помочь тем государствам, которым эта помощь требуется».
В январе Литва и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель помочь странам Восточного партнерства получить вакцины от коронавируса.