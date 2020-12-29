Г. Ландсбергис приветствует план мер ЕК по развитию демократии в Европе

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призывает Еврокомиссию (ЕК) вносить предложения о координированном и едином ответе всего Евросоюза на политически мотивированные запросы о розыске и экстрадиции из третьих стран.

«Необходим общеевропейский ответ, чтобы мы могли защитить наших граждан и не допустить использования систем Интерпола в политически мотивированных целях», — заявил министр во вторник после беседы с вице-председателем Еврокомиссии Верой Йоуровой.

В беседе Г. Ландсбергис обратил внимание на действия России против судей из Литвы, работавших по делу о событиях 13 января.

Как сообщает министерство, с одобрения вице-председателя достигнута договоренность о согласовании действий по решению этого вопроса.

Министр иностранных дел во время беседы также поприветствовал предложенный Комиссией План мер по развитию демократии в Европе, который имеет особую важность в борьбе с дезинформацией, в усилении устойчивости выборов к воздействию внешних сил и обеспечению их прозрачности.

Он также отметил необходимость конкретных действий для реализации данного плана.

Комитет по российским расследованиям в середине декабря сообщил, что судьям Вильнюсского окружного суда Виргинии Пакальнике-Тамошюнайте, Артурасу Шумскасу и Айноре Корнелии Мацявичене заочно были предъявлены обвинения в вынесении якобы заведомо незаконного приговора в отношении граждан России.

«Также были предприняты необходимые меры для объявления обвиняемых в международный розыск», — сообщил тогда комитет.

Данные судьи в марте прошлого года признали бывшего советского министра обороны Дмитрия Язова и еще 60 бывших советских сотрудников вооруженных сил виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях.