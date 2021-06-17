Г. Ландсбергис приветствует решение ЕС взять под санкции нарушителей прав человека в Беларуси

«Отрадно, что государствам-членам ЕС удалось договориться об одном из самых больших списков конкретных лиц и юридических субъектов, которые лично причастны к нарушениям прав человека в Беларуси», — сказал Г. Ландсбергис.

Он добавил, что список составлялся с марта, когда режим Александра Лукашенко предпринял новые репрессии против прессы и журналистов в Беларуси и продолжил грубые нарушения прав человека.

Этот правовой акт и список окончательно утвердят министры ИД на своей встрече 21 июня.

«Очевидно, что ЕС предпринимает амбициозные и последовательные действия и не станет мириться с преступлениями режима», — сказал министр.

Список был дополнен лицами и предприятием, которые способствовали незаконному принуждению к посадке самолета Ryanair в Минске и задержанию Романа Протасевича и Софии Сапеги.