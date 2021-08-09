Г. Ландсбергис призывает МОМ помочь иракцам покинуть Беларусь

«По нашим данным – возможно это несколько случаев, но вызывающих беспокойство – режим Лукашенко не позволяет людям вернуться. Международные организации должны включиться в этот процесс и всеми способами, всеми силами предоставить возможность добраться до Минска, минского аэропорта и вернуться домой», – пояснил глава литовской дипломатии.

«Сегодня к нам поступили изображения с границы о том, что там даже строят баррикады. которые не позволяют вернуться обратно. Режим организовал приглашение, а сейчас хочет закрыть их в Беларуси», – добавил он.

Поскольку Литва испытывает миграционный кризис, мигрантов, которые незаконно пересекают границу с Беларусью возвращают назад.

Глава Бюро по правам человека омбудсменского учреждения в сейме Витаутас Валентинавичюс, который в пятницу ночью побывал на границе у города Друскининкай, отметил, что группу возвращенных мигрантов встретили белорусские пограничники в касках с дубинками и щитами.

«Поскольку не было возможности вернуть эту группу людей в том же месте, литовские должностные лица посадили их в автобус и доставили к погранзнаку 125-126, где их высадили и сопроводили до белорусской границы», – сказал он.

По утверждению Г. Ландсбергиса, помощь МОМ особенно важна, поскольку в Минск практически каждый день буду прибывать пустые самолеты, которые «должны будут собрать всех людей».

В пятницу Администрация гражданской авиации Ирака сообщила, что на неопределенный срок останавливает все пассажирские рейсы в Минск. Из Ирака в столицу Беларуси будут летать лишь пустые самолеты, доставляющие граждан Ирака назад, сообщила Администрация гражданской авиации.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. незаконных мигрантов. Большинство из них – иракцы.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.

Поскольку Литва на минувшей неделе стала применять более строгие меры по возврату мигрантов, потоки на белорусской границе значительно снизились, однако они выросли в соседних Польше и Латвии.