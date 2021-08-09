Г. Ландсбергис просит ввести новые санкции Минску, не признавать решений А. Лукашенко

В понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза ввести новые санкции Беларуси и не признавать решений президента Александра Лукашенко.
Об этом он заявил в годовщину президентских выборов в Беларуси, победителем которых был объявлен А. Лукашенко.
«Невзирая на то, что Литва сейчас вовлечена в разрешение миграционного кризиса, который также связан с белорусским режимом, мы видим, что давление на белорусский режим не должно снижаться», – заявила журналистам на пресс-конференции с главой МИД Литвы лидер белорусской оппозиции Светлатна Тихановская.
«Дискуссии проходят как по поводу дополнительных санкций, которые бы были конкретно связаны с миграционным кризисом, а также санкции, которые должны быть введены для оказания давления на режим», – добавил глава МИД Литвы.
Министр также отметил, что международное сообщество не должно признавать международных договоров, заключенных А. Лукашенко, например, соглашений с Россией о союзном государстве, а также изменений к Конституции Беларуси, которые будут внесены в период правления А. Лукашенко.
«Нелегитимный президент не может заключать легитимные договора или обеспечивать легитимные изменения к Конституции», – сказал Г. Ландсбергис.
Литва и другие страны Запада называют президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа прошлого года, фальсифицированными и не признают А. Лукашенко законно избранным президентом.
Кандидат от оппозиции С. Тихановская, утверждающая, что на выборах победила она, была вынуждена покинуть страну и живет в Литве.
На пресс-конференции она отметила, что международная общественность должна оставаться последовательной и пропагандировать ценностную внешнюю политику.
По словам лидера белорусской оппозиции, страны Запада должна поддержать Литву и другие соседние с Беларусью государства.
«В Беларуси сейчас происходит революция, но наши соседи также от этого страдают», – сказала С. Тихановская.
«Мы должны оставаться последовательным, «приземленными», а демократические страны должны быть последовательными в реализации своей внешней политики», – сказала она.
После выборов в Беларуси прошли массовые протесты, которые подавлялись силой и репрессиями. До сих пор Беларуси идут суды над протестовавшими, около 600 человек объявлены политическими заключенными.
После выборов ЕС объявил несколько пакетов санкций Беларуси, последний – это экономические ограничения, введенные после того как минский режим принудил к посадке гражданский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, и задержал летевшего в нем блогера Романа Протасевича и его девушку.
Вспоминая эти события, С. Тихановская заявила: «За год режим из законного превратился в террористический».
Она поблагодарила Литву за принципиальную позицию и ее «приверженность к общедемократическим ценностям», невзирая на то, что помощь белорусскому гражданскому обществу повлекла за собой нынешний миграционный кризис.
Г. Ландсбергис добавил, что не поменяли бы ничего, из того, что произошло в последнее время в деле помощи белорусам.
«Я рад, что Литва тогда встала рядом с людьми, которые любят свободу, которые стремятся к демократии, которые стремятся к признанию того, что их честь важна», – сказал министр.