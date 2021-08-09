Г. Ландсбергис просит ввести новые санкции Минску, не признавать решений А. Лукашенко

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«Дискуссии проходят как по поводу дополнительных санкций, которые бы были конкретно связаны с миграционным кризисом, а также санкции, которые должны быть введены для оказания давления на режим», – добавил глава МИД Литвы.

Министр также отметил, что международное сообщество не должно признавать международных договоров, заключенных А. Лукашенко, например, соглашений с Россией о союзном государстве, а также изменений к Конституции Беларуси, которые будут внесены в период правления А. Лукашенко.

«Нелегитимный президент не может заключать легитимные договора или обеспечивать легитимные изменения к Конституции», – сказал Г. Ландсбергис.

Литва и другие страны Запада называют президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа прошлого года, фальсифицированными и не признают А. Лукашенко законно избранным президентом.

Кандидат от оппозиции С. Тихановская, утверждающая, что на выборах победила она, была вынуждена покинуть страну и живет в Литве.

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На пресс-конференции она отметила, что международная общественность должна оставаться последовательной и пропагандировать ценностную внешнюю политику.

По словам лидера белорусской оппозиции, страны Запада должна поддержать Литву и другие соседние с Беларусью государства.

«В Беларуси сейчас происходит революция, но наши соседи также от этого страдают», – сказала С. Тихановская.

«Мы должны оставаться последовательным, «приземленными», а демократические страны должны быть последовательными в реализации своей внешней политики», – сказала она.

После выборов в Беларуси прошли массовые протесты, которые подавлялись силой и репрессиями. До сих пор Беларуси идут суды над протестовавшими, около 600 человек объявлены политическими заключенными.

После выборов ЕС объявил несколько пакетов санкций Беларуси, последний – это экономические ограничения, введенные после того как минский режим принудил к посадке гражданский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, и задержал летевшего в нем блогера Романа Протасевича и его девушку.

Вспоминая эти события, С. Тихановская заявила: «За год режим из законного превратился в террористический».

Она поблагодарила Литву за принципиальную позицию и ее «приверженность к общедемократическим ценностям», невзирая на то, что помощь белорусскому гражданскому обществу повлекла за собой нынешний миграционный кризис.

Г. Ландсбергис добавил, что не поменяли бы ничего, из того, что произошло в последнее время в деле помощи белорусам.

«Я рад, что Литва тогда встала рядом с людьми, которые любят свободу, которые стремятся к демократии, которые стремятся к признанию того, что их честь важна», – сказал министр.