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Г. Ландсбергис просит жесткого ответа ЕС на создаваемый Беларусью миграционный кризис

Nuotrauka urm.lt

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис просит жестких ответных действий Евросюза (ЕС) на искусственно создаваемый Беларусью миграционный поток.

По информации Министерства иностранных дел, в письме Верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю Г. Ландсбергис призвал принять меры для защиты границ ЕС от искусственно создаваемого потока нелегальной миграции и защиты от возникающих угроз для ЕС.

«Литва сейчас дорого платит за свои ценности. Реакция на нашу помощь демократическим силам Беларуси — поощрение миграционных потоков из Ближнего Востока и стран Африки», — отметил министр в своем письме.

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«Не сложно доказать, кто и как это организует. КГБ Беларуси с помощью турфирм и авиалиний может за неделю из Ирака и других стран через Стамбул доставить более 6 тыс. человек в Беларусь и привезти их к литовской границе, то есть к внешней границе ЕС», — утверждает он.

Г. Ландсбергис подчеркнул, что ЕС должен усиливать свои ответные действия и методы реагирования на возобновляющиеся миграционные кризисы у внешних границ ЕС. Для этого необходима «новая стратегия и жесткие ответные действия» для преграждения пути гибридным атакам, для которых в настоящее время используются нелегальная миграция и гражданская авиация. 

«Мы должны признать новую реальность и реагировать незамедлительно. Государства с недружественными намерениями всегда могут прекратить охранять свои границы или даже активно призвать мигрантов из малообеспеченных стран прибывать на границы ЕС», — подчеркнул Г. Ландсбергис.

Министр надеется обсудить «необходимые скоординированные ответные действия ЕС» на действия Беларуси по использованию мигрантов и гражданской авиации на встрече министров иностранных дел ЕС в Словении 2 сентября.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. 

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