Г. Ландсбергис просит жесткого ответа ЕС на создаваемый Беларусью миграционный кризис

«Не сложно доказать, кто и как это организует. КГБ Беларуси с помощью турфирм и авиалиний может за неделю из Ирака и других стран через Стамбул доставить более 6 тыс. человек в Беларусь и привезти их к литовской границе, то есть к внешней границе ЕС», — утверждает он.

Г. Ландсбергис подчеркнул, что ЕС должен усиливать свои ответные действия и методы реагирования на возобновляющиеся миграционные кризисы у внешних границ ЕС. Для этого необходима «новая стратегия и жесткие ответные действия» для преграждения пути гибридным атакам, для которых в настоящее время используются нелегальная миграция и гражданская авиация.

«Мы должны признать новую реальность и реагировать незамедлительно. Государства с недружественными намерениями всегда могут прекратить охранять свои границы или даже активно призвать мигрантов из малообеспеченных стран прибывать на границы ЕС», — подчеркнул Г. Ландсбергис.

Министр надеется обсудить «необходимые скоординированные ответные действия ЕС» на действия Беларуси по использованию мигрантов и гражданской авиации на встрече министров иностранных дел ЕС в Словении 2 сентября.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.