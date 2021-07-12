TOP,Новости,Политика

Г. Ландсбергис: санкции Беларуси за незаконную миграцию – самый правильный ответ

Фото urm.lt

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что введение дополнительных санкций Беларуси по причине подстрекательства миграционного кризиса было бы самым правильным ответом Евросоюза.  

Об этом он заявил в понедельник по прибытию в Брюссель на заседание министров иностранных дел Евросоюза. 

реклама

«Мы должны направить очень четкий сигнал, как сейчас Лукашенко, так и другим диктаторам о том, что такие меры, используемые против государств влекут за собой ответ. Мы должны незамедлительно, сразу же начать обсуждать дальнейшие санкции (…) Санкции должны быть очень четкими, быстрыми, и по-моему мнению, это самый правильный ответ», – сказал Г. Ландсбергис.

По его словам, Беларусь осуществляют против блока гибридную атаку, используя незаконных мигрантов «как средство давления, чтобы изменить позицию ЕС о санкциях, по правам человека, по защите оппозиции, вынудив передумать».  

Свое предложение в воскресенье он также обсудил на неформальной встрече с главами МИД стран Балтии и Северной Европы. 

Литва предлагает ЕС ввести новые санкции после недавно согласованных новых секторных санкций. Этот пакет санкций был утвержден в мае, когда Минск принудил к посадке самолет Ryanair и арестовал летевших в нем оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. 

ЕС также ввел различные иные санкции, реагируя на расправу режима Александра Лукашенко с оппозицией этой страны после прошлогодних президентских выборов. 

С ухудшением отношений с Беларусью через эту страну в Литве начался рекордный наплыв нелегальных мигрантов.

Говоря о возвращении незаконных мигрантов в страны происхождения, Г. Ландсбергис отметил, что единый ответ ЕС и единая политика возвращения людей были бы гораздо более эффективными и помогли бы Литве скорее справиться с возникшими проблемами. 

Г. Ландсбергис также поблагодарил страны, которые уже предоставили помощь, и попросил другие государства блока также внести свои усилия в борьбе с кризисом. 

«Помощь большего количества стран существенно помогла бы Литве лучше справиться, лучше обеспечить охрану границы, лучше останавливать потоки этих незаконных мигрантов, которые достигают территории Литвы», – рассуждал министр.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1634 мигрантов – в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси по причине санкций ЕС. 

Г. Ландсбергис: санкции Беларуси за незаконную миграцию – самый правильный ответ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.