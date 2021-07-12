Г. Ландсбергис: санкции Беларуси за незаконную миграцию – самый правильный ответ

«Мы должны направить очень четкий сигнал, как сейчас Лукашенко, так и другим диктаторам о том, что такие меры, используемые против государств влекут за собой ответ. Мы должны незамедлительно, сразу же начать обсуждать дальнейшие санкции (…) Санкции должны быть очень четкими, быстрыми, и по-моему мнению, это самый правильный ответ», – сказал Г. Ландсбергис.

По его словам, Беларусь осуществляют против блока гибридную атаку, используя незаконных мигрантов «как средство давления, чтобы изменить позицию ЕС о санкциях, по правам человека, по защите оппозиции, вынудив передумать».

Свое предложение в воскресенье он также обсудил на неформальной встрече с главами МИД стран Балтии и Северной Европы.

Литва предлагает ЕС ввести новые санкции после недавно согласованных новых секторных санкций. Этот пакет санкций был утвержден в мае, когда Минск принудил к посадке самолет Ryanair и арестовал летевших в нем оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

ЕС также ввел различные иные санкции, реагируя на расправу режима Александра Лукашенко с оппозицией этой страны после прошлогодних президентских выборов.

С ухудшением отношений с Беларусью через эту страну в Литве начался рекордный наплыв нелегальных мигрантов.

Говоря о возвращении незаконных мигрантов в страны происхождения, Г. Ландсбергис отметил, что единый ответ ЕС и единая политика возвращения людей были бы гораздо более эффективными и помогли бы Литве скорее справиться с возникшими проблемами.

Г. Ландсбергис также поблагодарил страны, которые уже предоставили помощь, и попросил другие государства блока также внести свои усилия в борьбе с кризисом.

«Помощь большего количества стран существенно помогла бы Литве лучше справиться, лучше обеспечить охрану границы, лучше останавливать потоки этих незаконных мигрантов, которые достигают территории Литвы», – рассуждал министр.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1634 мигрантов – в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси по причине санкций ЕС.