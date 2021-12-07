Г. Ландсбергис: санкции для «Беларуськалия» – в руках предприятий, но государство может вмешаться

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Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что проведение в жизнь санкций США для одного из крупнейших в мире производителя удобрений — белорусского завода «Беларуськалий» будет зависеть от предприятий, однако не исключает и возможности вмешательства правительства.

Он сказал это накануне вступления в силу объявленных в августе США санкций. Литовские ведомства и государственные предприятия некоторое время выясняли, запрещают ли санкции транзит удобрений «Беларуськалия» по железным дорогам Литвы через Клайпедский порт.

«Каждый участвующий в цепочке поставок юридический субъект должен определиться, будет он заключать сделки или нет. По сути проведение санкций в жизнь зависит от решения самого субъекта», — сказал Ландсбергис журналистам в сейме во вторник.