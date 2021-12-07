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Г. Ландсбергис: санкции для «Беларуськалия» – в руках предприятий, но государство может вмешаться

Фото urm.lt

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что проведение в жизнь санкций США для одного из крупнейших в мире производителя удобрений — белорусского завода «Беларуськалий» будет зависеть от предприятий, однако не исключает и возможности вмешательства правительства. 

Он сказал это накануне вступления в силу объявленных в августе США санкций. Литовские ведомства и государственные предприятия некоторое время выясняли, запрещают ли санкции транзит удобрений «Беларуськалия» по железным дорогам Литвы через Клайпедский порт. 

«Каждый участвующий в цепочке поставок юридический субъект должен определиться, будет  он заключать сделки или нет. По сути проведение санкций в жизнь зависит от решения самого субъекта», — сказал Ландсбергис журналистам в сейме во вторник. 

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«Прямого юридического обязательства проводить в жизнь введенные из Америки санкции не возникает», — сказал он. 

По его словам, бизнес, включая участвующие в транзите государственные предприятия Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) и Клайпедский порт, «не обязан отчитываться перед государством за принятие решений». 

И все же министр не раз подчеркнул, что у государства есть возможность «в рамках своей компетенции искать выходы, как услышать приглашение стратегических партнеров к солидарности». 

«Нужно иметь в виду и политику государства, которая тоже может обусловить определенные изменения, принятие решений в других областях», — сказал Ландсбергис. 

«Я не отрицаю, что это может случиться», — сказал глава литовской дипломатии. 

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