Г. Ландсбергис: санкции должны затронуть и лиц из ближайшего окружения В. Путина

«Мы хотим помочь российскому гражданскому обществу сделать это лучшими способами – ввести санкции в отношении тех судей и прокуроров, которые являются частью коррумпированной системы правоохраны и узаконивают системную расправу режима с российскими демократическими организациями, свободными СМИ и политической оппозицией», – отметил глава литовской дипломатии.

В понедельник главы МИД ЕС договорились о внесении в список санкций четырех высокопоставленных должностных лиц РФ, считающихся ответственными за заключение критика Кремля А. Навального и за расправу над его сторонниками.

Фамилии конкретных лиц пока не называются.

Соратники А. Навального призывали применять санкции, направленные на олигархов, финансирующих режим В. Путина. Дипломаты заявили, что нынешние санкции направлены против тех, кто непосредственно связан с расправой.

ЕС еще раньше не раз объявлял санкции в отношении России по причине осуществленной в 2014 году аннексии и разжигания войны в Восточной Украине.

В октябре блок внес в санкционный список шесть должностных лиц, связанных с прошлогодним отравлением А. Навального веществом «Новичок».

Известный критик В. Путина в феврале был осужден на лишение свободы на более чем два с половиной года, когда вернулся в Россию после лечения в Германии.

Этот приговор также спровоцировал массовые протесты в большинстве городов России, во время которых российские «силовики» задержали тысячи людей.

Режим глобальных санкций ЕС может применяться за геноцид, преступления против человечности, серьезные нарушения прав человека – пытки, рабство, убийство без суда, исчезновение людей, своевольный арест и задержание, а также за прочие нарушения, но, не ограничиваясь следующими: торговля людьми, сексуальное насилие и насилие по половому признаку, нарушения свободы собраний и ассоциаций, самовольные нарушения свободы, нарушения свобод вероисповедания, самовыражения, религии и убеждений, если они нарушаются в большом масштабе и системно.