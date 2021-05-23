Г. Ландсбергис: среди пассажиров посаженного в Минске самолета — греки, французы, немцы

По его словам, в самолете было 94 гражданина Литвы, также 11 греков, девять французов, по несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, а также граждане Грузии и других стран.

По данным BNS, самолет еще находится в аэропорту Минска.

Незамедлительно освободить всех пассажиров призвали в воскресенье и президент Гитанас Науседа, и премьер Ингрида Шимоните.

«Я требую, чтобы белорусский режим незамедлительно освободил задержанного и позволил ему, а также всем остальным пассажирам самолета продолжить полет в Вильнюс. Я обращаюсь к союзникам по НАТО и Евросоюзу (ЕС) с призывом незамедлительно отреагировать на угрозу, которую представляет белорусский режим для международной гражданской авиации», — написал в фейсбуке Г. Науседа.

«Международное сообщество должно срочно принять меры, чтобы подобные инциденты не могли повториться. Я буду говорить об этом на начинающемся уже завтра в Брюсселе заседании Европейского совета», — сказал он.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в воскресенье потребовала, чтобы Беларусь незамедлительно освободила всех задержанных в Минске пассажиров и экипаж самолета.

«Безопасность всех пассажиров и экипажа оказалась под угрозой. Мы требуем, чтобы самолету и его пассажирам незамедлительно позволили вылететь в Вильнюс», — сказала глава правительства для пресс-релиза в воскресенье.

Принудительная посадка пассажирского самолета в Минске демонстрирует, что белорусское воздушное пространство небезопасно даже для гражданских лиц, заявила председатель литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

«После этих действий становится очевидным, что воздушное пространство Беларуси является небезопасным даже для гражданских лиц. Сегодня делается все, чтобы пассажиры, летевшие из Афин в Вильнюс, безопасно добрались до Литвы. Уже завтра нужно будет рассмотреть, как обеспечить, чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись», – написала в воскресенье в соцсети «Фейсбук» глава сейма.

В понедельник комитеты по Иностранным делам и по Национальной безопасности и обороны проведут внеочередное заседание в связи со случившимся.

В. Чмилите-Нильсен назвала Беларусь непрогнозируемым государством.

«Задержание журналиста такими методами, свидетельствует о том, что режим уже не соблюдает никакие международные нормы или соглашения. Такая дерзость может быть обусловлена неверием в то, что как Евросоюз, так и остальной демократический мир предпримет серьезное давление на диктатора. Поэтому единая позиция сейчас очень важна», – отметила она.

В аэропорту Минска в воскресенье совершил экстренную посадку следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair. Самолет приблизился к границе Литвы, но был вынужден повернуть в Минск.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, для этого Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Этим самолетом летел белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель и главный редактор информационного канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета в Минске он был задержан.