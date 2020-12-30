Г. Ландсбергис: требуем гарантий, что договор ЕС с Китаем не повредит блокаде БелАЭС

Габриэлюс Ландсбергис/ Фото BFL

Литва обратилась в Еврокомиссию с предложением о включении в инвестиционный договор между Европейским союзом и Китаем положения о блокаде Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщил во вторник министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Министр отметил, что просит Еврокомиссию обеспечить уверенность, чтоб договор не преградит возможность применения закона, предусматривающего блокаду произведенной БелАЭС электроэнергии. По утверждению Г. Ландсбергиса, Комиссия пока не дала ответа.

Во вторник министр сказал BNS, что энергетический сектор Литвы, который защищен так называемым законом против БелАЭС, является очень чувствительным.

«Поэтому мы направили Еврокомиссии принципиальную позицию, чтобы положения закона были включены в этот договор и не создавали бы ошибочных ожиданий у потенциальных инвесторов так толковать договор, что Литва сможет принять инвестиции, позволяющие торговлю такой электроэнергией из небезопасных источников», — добавил он.

«Мы сказали, что это принципиальное положение. Ответа пока нет, но мы надеемся, что наши аргументы будут услышаны», — отметил Г. Ландсбергис.

Правительство Литвы утверждает, что Белорусская атомная электростанция в Островце у границы с Литвой была построена без надлежащего соблюдения требований по безопасности и экологии.

Литва законом закрепила запрет на покупку электроэнергии БелАЭС и стремится к блокаде в масштабах региона.

В находящемся на стадии согласовании инвестиционном договоре между ЕС и Китаем доступ на энергетический рынок ЕС является одним из самых чувствительных вопросов.

Согласование договора будет завершено в ближайшие дни.

По словам Г. Ландсбергиса, правительство Литвы в целом согласно, что договор будет выгоден с экономической точки зрения.

«Положение правительства — что договор выгоден ЕС, открывает возможности для инвестиций как для предприятий Литвы на рынок Китая, так и для китайских предприятий в Европу», — добавил министр.

Он также подчеркнул, что в договоре прописаны положения, целью которых является обеспечение соблюдение прав человека, так как Китай обязуется присоединиться к международным конвенциям о запрете принудительного труда. Всего Китай обязуется ратифицировать четыре международных конвенции.

Международное сообщество критикует Китай из-за репрессий в отношении исповедующих ислам уйгуров на северо-западе Китая.

По утверждению правозащитников, в лагерях интернированных лиц содержатся до миллиона уйгуров и представителей других меньшинств.