Г. Ландсбергис: участие Avia Solutions в эвакуации людей из Кабула выгодно для всех

Решение авиакомпании Avia Solutions присоединиться к эвакуации граждан стран Запада и Афганистана из Кабула будет выгоден не только бизнесу, но и бегущим из Афганистана людям, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Это частная компания, которая, видимо, может принять на себя некоторый риск, возможно, больший, чем другие авиакомпании, и на этом риске может и заработать. Если для них это работает, я думаю, что это хороший шанс и для тех, и, возможно, хорошая возможность, а, может быть, и последний шанс людям спастись», — в понедельник заявил журналистам Г. Ландсбергис.
В воскресенье член совета директоров Avia Solutions Group Вигаудас Ушацкас подтвердил BNS, что чартерная компания KlasJet участвует в эвакуации из Кабула граждан стран Запада и Афганистана. Он отметил, что в настоящее время выполняется «несколько рейсов» по эвакуации людей.
В пятницу министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что в Кабул отправлена военная команда для эвакуации помогавших литовским военным афганцев — в пятницу в Литву прибыли первые граждане этой страны — семья из шести человек.
Г. Ландсбергис подтвердил, что в настоящее время в столице Афганистана работает команда Министерства обороны и Министерства иностранных дел, чтобы «найти и идентифицировать людей, которых мы хотим перевезти». Часть этих людей в Кабуле, идет поиск возможностей доставить их в аэропорт и «вместе с партнерами их привезти».
«Не хочу быть слишком оптимистичным, потому, что это очень сложная задача, как для Литвы, так и для других стран, которые пытаются делать то же самое. Мы надеемся на лучшее», — заявил он.
Ранее сообщалось, что сейчас в Афганистане находятся около 100 переводчиков и членов их семей, которые должны быть перевезены в Литву.