Г. Ландсбергис: участие Avia Solutions в эвакуации людей из Кабула выгодно для всех

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Решение авиакомпании Avia Solutions присоединиться к эвакуации граждан стран Запада и Афганистана из Кабула будет выгоден не только бизнесу, но и бегущим из Афганистана людям, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Это частная компания, которая, видимо, может принять на себя некоторый риск, возможно, больший, чем другие авиакомпании, и на этом риске может и заработать. Если для них это работает, я думаю, что это хороший шанс и для тех, и, возможно, хорошая возможность, а, может быть, и последний шанс людям спастись», — в понедельник заявил журналистам Г. Ландсбергис.

В воскресенье член совета директоров Avia Solutions Group Вигаудас Ушацкас подтвердил BNS, что чартерная компания KlasJet участвует в эвакуации из Кабула граждан стран Запада и Афганистана. Он отметил, что в настоящее время выполняется «несколько рейсов» по эвакуации людей.