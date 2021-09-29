Г. Ландсбергис: в отношениях с Китаем ЕС должен быть единодушен

В отношениях с Китаем Европейский союз (ЕС) должен быть единодушен, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Он обсудил это во вторник в Португалии с главой МИД этой страны Аугусто Сантосом Сильвой.
«В отношениях с Китаем ЕС должен быть единодушен. Так мы сможем лучше отстаивать наши общие интересы, поэтому общий формат ЕС «27+1″ является наиболее подходящим для общения с Китаем», – сказал для пресс-релиза Г. Ландсбергис.
Министры обсудили двустороннее сотрудничество Литвы и Португалии, отношения ЕС с Беларусью, Россией и Китаем, а также роль ЕС в Африке. Министры также подчеркнули важность повышения роли ЕС в регионе Индии и Тихого океана.
Говоря о миграционной политике ЕС и связанной с нелегальными мигрантами ситуацией в Литве, Г. Ландсбергис отметил необходимость адаптировать правовую базу ЕС к таким случаям, с которыми столкнулась Литва во время гибридной атаки Беларуси.
Министр поблагодарил Португалию за ее вклад в укрепление безопасности Литвы и всего региона. С сентября португальские пилоты уже пятый раз возглавляют миссию воздушной полиции НАТО.