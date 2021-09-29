Г. Ландсбергис: в отношениях с Китаем ЕС должен быть единодушен

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В отношениях с Китаем Европейский союз (ЕС) должен быть единодушен, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он обсудил это во вторник в Португалии с главой МИД этой страны Аугусто Сантосом Сильвой.

«В отношениях с Китаем ЕС должен быть единодушен. Так мы сможем лучше отстаивать наши общие интересы, поэтому общий формат ЕС «27+1″ является наиболее подходящим для общения с Китаем», – сказал для пресс-релиза Г. Ландсбергис.