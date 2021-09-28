Г. Ландсбергис во вторник посетит с рабочим визитом Португалию

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во вторник посетит с рабочим визитом Португалию, где обсудит вопросы двустороннего сотрудничества.

Г. Ландсбергис встретится с министром иностранных дел Португалии Аугусту Сантушем Сильвой, председателем парламентского Комитета по делам Европы Луисом Сантушем и почетным консулом Литвы в Португалии, сообщается в пресс-релизе министерства.

Также будет обсуждаться миграционная политика Евросоюза (ЕС), безопасность региона, отношения с Беларусью, Россией и Китаем, а также другие актуальные международные и европейские вопросы.