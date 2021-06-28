Г. Ландсбергис встретился с вице-премьером Косова, выразил поддержку интеграции в ЕС

Министр Г. Ландсбергис выразил твердую поддержку Литвы независимости Косова и членству Косова в международных организациях, а также стремлениям интегрироваться в ЕС.

Министр также призвал новое правительство Косова уделить первоочередное внимание проведению в жизнь реформ ЕС, особенно в области правового государства, и продолжать диалог Белграда-Приштины, который представляет собой единственное средство достижения нормализации отношений Сербии и Косова, а также обязательного в правовом отношении соглашения.

Как сообщает МИД, вице-премьер Косова поблагодарила за поддержку евроинтеграционных устремлений страны и выразила сожаление в связи с тем, что пока диалог с Сербией о взаимном признании в Брюсселе проходит не так интенсивно, как хотелось бы.

Министр также озвучила желание перенять евроинтеграционный опыт Литвы, поскольку быстрое вступление Литвы в ЕС — это история успеха.