Г. Ландсбергис встретится с лидером белорусской оппозиции С. Тихановской

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
В сообщении МИД отмечается, что Г. Ландсбергис обсудит со С. Тихановской вопросы дальнейшего сотрудничества и стратегии демократических сил.
«Прогресс демократии в Беларуси и право ее людей жить в свободном правовом государстве является одним из важнейших приоритетов нашей внешней политики», – отметил Г. Ландсбергис в пресс-релизе.
После состоявшихся в августе президентских выборов баллотировавшаяся на них С. Тихановская покинула страну и сейчас живет в Литве.
Оппозиция и Запад считают фальсифицированными выборы, на которых лояльные Александру Лукашенко власти объявили их победителем.
Протесты в Беларуси начались после выборов и продолжаются до сих пор.