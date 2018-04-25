Г. Ландсбергис выдвигается в главы МИД, а А. Дулькис – в министры здравоохранения

«Поскольку у меня еще нет официального статуса, который бы мне позволил формировать правительство, то я могу лишь упомянуть фамилии, которые, по моему мнению, были бы подходящими для этих позиций», – заявила И. Шимоните на удаленной пресс-конференции журналистам.

«О том, будут ли эти фамилии выдвигаться, мы узнаем лишь тогда, когда будет поручение президента сформировать правительство, адресованное мне», – добавила она.

«Нет никакого согласия со стороны президента – хочу это подчеркнуть (…). На этом этапе ни по одной из кандидатур нет договоренности», – сказала кандидат в премьеры.

Она также сказала, что доверяет избранному кандидату в министры здравоохранения А. Дулькису.

«Мой выбор связан с ситуацией, которая имеется сейчас, а также с системными проблемами в здравоохранении. Я считаю, что А. Дулькис накопил хороший опыт, будучи госконтролёром, хорошее понимание системных проблем», – сказала И. Шимоните после встречи с президентом.

«Я не раз говорила, когда-то в 2016 году, что сама выдвигалась в министры здравоохранения теневого кабинета министра Союза отечества, в моем понимании, министру здравоохранения не обязательно уметь назначать лекарства, оперировать и диагностировать болезни, нужно очень хорошо понимать систему, ее проблемы, и руководствоваться этим системным подходом, выдвигая решения, которые позволят повысить доступность и качество услуг», – отметила кандидат в премьеры.

И. Шимоните подтвердила, что пока не согласовывала с президентом Гитанасом Науседой эту кандидатуру, но не преувеличивает значение того, что глава государства не выдвигал А. Дулькиса на второй срок полномочий.

«Люди приходят работать на один срок полномочий, их предложение на второй срок полномочий точно не какая-то гарантированная вещь. я действительно не вижу ничего удивительного в том, что меняются руководители в тех ведомствах, где они назначаются на определенный срок», – сказала И. Шимоните.

Между тем, администрация президента сообщила, что глава государства Гитанас Науседа «прежде всего, будет выдвигать к министру здравоохранения требования профессионального опыта, способности управлять кризисной ситуацией и организации сложных процессов».

Она также выразила уверенность в кандидатуре Гинтаре Скайсте на пост министра финансов.

«Я думаю, что Г. Скайсте, которая является доктором экономических наук, точно достаточно разбирается в финансах, чтобы работать в Министерстве финансов, она была членом парламентского Комитета по социальным делам, была членом Комитета по бюджету и финансам, работала в Каунасском самоуправлении – у меня нет никаких сомнений в компетенции и ответственности Гинтаре» – сказала И. Шимоните.

«Моя ответственность заключается также в помощи тому или иному министру, который захочет от меня какой-либо поддержки или совета», – добавила бывший министр финансов И. Шимоните.

Кандидат на пост премьера отметила, что связи Г. Ландсбергиса могут способствовать обогащению внешней политики.

«У моего предложения есть много мотивов. У нас есть много людей, которые могли бы претендовать на пост министра иностранных дел. (…) Г. Ландсбергис является председателем одной из партий семьи Европейской народной партии. Я думаю, что это очень важный фактор, который бы мог обогатить нашу внешнюю политику», – сказала И. Шимоните.

Отвечая на вопрос о кандидате в министры окружающей среды Симонасе Гянтвиласе, она сказала, что слышала и поддержку, и сомнение общественности этой сферы.

«Я думаю, что это вопрос дальнейших дискуссий и планирования работы, а также и дискуссий с президентом, о планировании первых шагов, если кандидатура будет утверждена, чтобы развеять все сомнения, и министр получил достаточное время, чтобы доказать, что его заботит окружающая среда и экология», – сказала она.

Отвечая на вопрос о кандидате в министры окружающей среды Симонасе Гянтвиласе, она сказала, что слышала и поддержку, и сомнение общественности этой сферы.

«Я думаю, что это вопрос дальнейших дискуссий и планирования работы, а также и дискуссий с президентом, о планировании первых шагов, если кандидатура будет утверждена, чтобы развеять все сомнения, и министр получил достаточное время, чтобы доказать, что его заботит окружающая среда и экология», – сказала она.

И. Шимоните пока не назвала единственного кандидата — на пост министра сельского хозяйства, поскольку согласование кандидатуры затянулось.

Первая задача – взять под контроль распространение коронавируса

Старший советник президента Повилас Мачюлис отметил, что первой задачей нового правительства будет контроль над распространением коронавируса и его последствиями.

«По мнению президента, первой задачей нового правительства является взятие под контроль распространения коронавируса и минерализация его воздействия на экономику страны и рынок труда», – сказал П. Мачюлис.

По его словам, президент акцентировал И. Шимоните, что «благополучие всех жителей Литвы будет зависеть от сплоченности усилий властей по борьбе с социальным отчуждением».

П. Мачюлис также сказал, что Г. Науседа готов с новым правительством добиваться синхронизации ЛЭП с западной Европой. Кроме того, глава государства подчеркивал и важность национального соглашения по образованию.

Президент также считает, что благосостояние Литвы будет зависеть и от того, насколько высокой будет политическая культура.

«Необходимо выдвигать высокие стандарты политической культуры к себе и формировать такие ожидания у политических партнеров, ориентироваться не на конфликт, а на поиск согласия и решений», – сказал П. Мачюлис.

Полный список кандидатов:

Каспарас Адомайтис (ПС) — транспорт

Аушрине Армонайте (ПС) — экономика и инновации

Арвидас Анушаускас (СО-ЛХД) — оборона

Агне Билотайтете (СО-ЛХД) — внутренние дела

Эвелина Добровльская (ПС) — юстиция

Арунас Дулькис (СО-ЛХД) — здравоохранение

Симонас Гянтвилас (Либеральный союз, ЛС) — окружающая среда

Симонас Кайрис (ЛС) — культура

Дайнюс Крейвис (СО-ЛХД) — энергетика

Габриэлюс Ландсбергис (СО-ЛХД) — иностранные дела

Моника Навицкене (СО-ЛХД) — социальная защита

Гинтаре Скайсте (СО-ЛХД) — финансы

Юртигас Шюгждинене (СО-ЛХД) — образование

Кандидат в министры сельского хозяйства пока не объявлен.