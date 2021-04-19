Г. Ландсбергис выражает солидарность с выславшей «российских шпионов» Чехией

Nuotrauka urm.lt

Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис выражает солидарность с Чехией, сообщившей о высылке российских дипломатов из-за их связей с российской разведкой и взрывом в стране.

«Полная солидарность с нашим союзником Чехией в связи с ее решением выслать 18 шпионов из российского посольства. Поддерживаемый государством терроризм должен быть однозначно осужден, а исполнители привлечены к ответственности», — написал Г. Ландсбергис в своем аккаунте в Twitter.

Правительство Чехии в субботу объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых чешская разведка называет тайными агентами Службы внешней разведки и агентства военной разведки ГРУ, связывая их с одним взрывом в 2014 году.