Г. Ландсбергис: я очень хочу, чтобы мы не давали дополнительных козырей врагам Литвы

Ранее он встретился с оппозиционным Союзом демократов «Ради Литвы» и ответил на вопросы по калининградскому транзиту. После этой встречи представители оппозиции сообщили, что начинают подготовку к интерпелляции министру.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Журналисты спросили, считает ли Ландсбергис одним из «дополнительных козырей» интерпелляцию.

«Нет, интерпелляция не дает, дают разные оценки и неспособность ответить, что является интересом Литвы», — ответил министр.

Интерпелляцию он назвал обычной процедурой, когда министр отвечает на вопросы членов сейма, однако он считает, что уже ответил на все вопросы.

«Мне сложно предположить, на какой еще вопрос я могу ответить, — сказал министр. — Мне кажется, что проблема в том, что достаточно сложно оппозиции, и сейму, так как и наши коллеги по коалиции (высказывают противоположное мнение), сложно сформировать общую позицию — каковы ожидания, должны ли быть эти санкции, или их не должно быть, должны ли мы выполнять рекомендацию ЕК, или не должны».

«Если Еврокомиссия сама говорит, что Литва, обладая этой информацией, все сделала верно, другими словами, подтверждает позицию правительства, я большего не могу добавить. Я понимаю, что можно делать политические ходы, устав сейма это позволяет», — добавил Г. Ландсбергис.

Министр иностранных дел также придерживается позиции, что подчеркивающие особую ситуацию Литвы из-за транзита «создают опасный прецедент», так как целью страны является положение, когда правила ко всем странам применяются одинаково.

Г. Ландсбергис полагает, что на всех консультациях с Еврокомиссией (ЕК) Литва подчеркивала, что ее ситуация не должна трактоваться как исключительная.

С. Сквернялис утверждает, что при обсуждении санкций в ЕС Литва должны была поднимать вопрос калининградского транзита, так как является «специфической страной».

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Посетивший фракцию Союза демократов Г. Ландсбергис заявил, что вопрос калининградского транзита поднимался на всех уровнях.

В среду оппозиционные политики сообщили, что инициируют интерпелляцию министру иностранных дел Г. Лансбергису из-за перипетий с транзитом через Литву в Калининградскую область попавших под санкции российских товаров. Процедуру планируется начать на осенней сессии парламента.

Вопрос об ответственности министра оппозиция начала поднимать после того, как ЕК на прошлой неделе выпустила новый документ, которым разрешила России перевозить по железной дороге попавшие под санкции товары, но только для нужд эксклава.

Ранее Литва прекратила транзитные поставки в Калининградскую область, а также вывоз из нее большого перечня товаров, которые попали под санкции, и сообщила, что делает это на основании разъяснений ЕК.

Это вызвало раздражение России, а ЕК сообщила, что намерена подготовить новый документ.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

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