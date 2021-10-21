Г. Ландсбергис задержание осужденного по делу 13 января назвал «литовским Нюрнбергом»

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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ситуацию с задержанным в Греции осужденным по делу о событиях 13 января 1991 Александром Радкевичем можно назвать «литовским Нюрнбергом».

В интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг министр заявил, что в среду связался с министром иностранных дел Греции, чтобы «информировать о важности этого человека как для нашей правовой системы, так и для нашей истории», и сравнил эту ситуацию с международным трибуналом, который прошел после Второй мировой войны.

«Я сравнил ситуацию, возможно, это необязательно верно, с тем, что был в случае Нюрнберга, когда Западный мир искал тех, кто организовал преступления против человечности во время Второй мировой войны. Я сказал — этот случай — литовский Нюрнберг: во сути, это одно из крупнейших преступлений против наших людей, его организаторов мы также пытаемся найти по всему миру», — заявил Г. Ландсбергис.

«Сегодня один из них — именно в Греции. Я надеюсь, что на это посмотрят очень серьезно, и вернут этого человека нам», — добавил министр.

В среду появились сообщения, что должностные лица Греции задержали осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года гражданина Украины Александра Радкевича. Он осужден на четыре года лишения свободы за то, что был за рулем танка, который участвовал в событиях 13 января 1991 года у Дома печати в Вильнюсе, когда погибло 14 человек.